Autoruit en krabben, het begint weer

7 november – Vorst bij de grond. Veel Voorburgse automobilisten zonder garage hebben dat vanochtend geweten. Voor het eerst richting nieuwe winter werd de krabber erbij gehaald. De ijsvorming op de autoruiten was overigens van korte duur want de zon straalde er alles weer snel van af. Op bruggetjes bleef het nog wel uitkijken. Sporen van fietsen geven ook hier aan dat het vriespunt vanaf nu vaker zal worden gehaald. 7 november als koude start. Het begint weer.

