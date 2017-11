Patroon van Voorburg houdt traditie hoog

9 november – Sinds 1950 wordt de naamdag van Sint Maarten als patroon van Voorburg op 11 november gevierd met een jaarlijkse lampionoptocht. Die dag behoort dus tot een van de oudste tradities in Voorburg. Dit jaar vindt de lampionoptocht voor de 67 ste keer plaats. Om 18.30 uur vertrekt de stoet van Oosteinde / ingang Vlietwijck door een aantal straten in de omgeving, begeleid door muziekkorpsen, politie en Rode Kruis hulpverleners. Omstreeks 19.00 uur is aankomst bij de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde. Hier verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder op het bordes boven in de toren en worden er Sint Maarten liedjes gezongen. Naar beneden gekomen wordt Sint Maarten op het voorplein welkom geheten door de burgemeester en krijgen de kinderen appeltjes.