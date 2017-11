Gemeente zet kettingzaag in koningsbeuk

8 november – Wat is hier aan de hand in het Juliana Bernhardpark? Geen burger die het weet, ook oud-wethouder Openbare Werken Joop Wijnants niet. Hij maakte een wandelingetje in het park en zag tot zijn ontsteltenis dat de grootste daar aanwezige beuk geveld is. De grootste? Ja, althans tot enkele dagen geleden. De reus is omgezaagd. Een majestueus exemplaar van misschien wel meer dan 200 jaar oud met een diameter van anderhalve meter. ‘Ik zie geen sporen van rotting’, zegt Wijnants. ‘De stomp staat er nog. Dat ziet er beroerd uit’.

Er moet toch een reden geweest zijn voor Wijkbeheer om hier de kettingzaag in te zetten. Maar welke? Alle wandelaars die hier passeren zien het met bijna betraande ogen aan. We doen hierbij het voorstel dat de gemeente de moeite neemt om op een klein bordje bij de stam te melden waarom deze koningsbeuk om moest. Wel zo attent en communicatief. Nu laadt Wijkbeheer onnodig verdenking op zich beulswerk te hebben verricht. Zeker weten dat dit niet het geval is.