Hans Vermeulen van Sandy Coast overleden

9 november – Zanger en componist Hans Vermeulen (70) is overleden. De in de jaren negentig naar Thailand geĆ«migreerde oud Voorburger overleed plotseling door nog onbekende oorzaak. Vermeulen werd vooral bekend met zijn band Sandy Coast, die hij in 1961 oprichtte. Zijn thuisbasis was Voorburg waar hij opgroeide aan de Bruinings Ingenhoeslaan. ‘Memories, sweet memories’, zegt groot fan en docent Maartenscollege George Koeze. ‘Hij was ook de zoon van Ome Jan, de ijsboer van Jamin’. Op veler verzoek kwam Vermeulen vaak terug naar Nederland om optredens te geven bij Heijdra in Leidschendam.