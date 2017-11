‘Verkeersdruk Sluiskwartier zal toenemen’

13 november – Een derde oeververbinding over de Vliet en een goede verkeerscirculatie rond het Sluiskwartier worden gezien als de ideale structurele oplossing voor de al maar toenemende verkeersdruk in de stadsdelen Leidschendam en Voorburg. ‘De druk is nu al enorm en met de komst van ‘The Mall of the Netherlands’ zien de bewoners deze alleen maar toenemen’, zegt het CDA na ‘luistersessies’ met inwoners. Het College van B&W vindt een nieuwe oeververbinding echter niet nodig en zegt de files en opstoppingen op andere manieren te kunnen oplossen. De CDA-fractie gaat vragen stellen aan het college over problemen en oplossingen met betrekking tot de infrastructuur in Leidschendam met directe invloed op verkeersbewegingen in Voorburg.