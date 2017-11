Ontwikkelaar Blauwhoed zet toon in Vlietvoorde

14 november – Van glastuinbouw naar exclusief woongebied. Die reeds veel besproken verandering wordt nu geconcretiseerd in de strook land tussen Leidschendam en Voorschoten, enkele jaren geleden veel in het nieuws als Duivenvoorde Corridor. Het gemeentelijk gebied gaat Vlietvoorde heten als onderdeel van het grotere plan Buitenvoorde. Afgelopen juni scoorde projectontwikkelaar Blauwhoed al bij de gemeente met de presentatie van een toonzettend bouwproject van tien villa’s zoals op de artist impression te zien is. Wethouder Bianca Bremer heeft nu de contractstukken getekend om die ontwikkeling verder in gang te zetten. ‘Buitenvoorde is een prachtige ontwikkeling die perfect aansluit op de ambities die we als gemeente hebben voor Vlietvoorde’, aldus de wethouder. Op 28 november geeft Blauwhoed een informatieavond voor ge├»nteresseerden met wie de ontwikkelaar woonwensen in kaart wil brengen voor de architectuur, inrichting en landschap van het project.