Brievenbussen behouden bij woonzorgcentra

15 november – Het aantal rode brievenbussen van PostNL in Leidschendam-Voorburg gaat drastisch omlaag van 76 naar 42. Voor mensen die slecht ter been zijn kan dat heel lastig zijn. Het CDA vindt dat juist voor die mensen de brievenbus direct in de buurt moet blijven, zoals bij woonzorgcentrum Nieuw Heeswijk in Voorburg-West. De partij wil weten of de gemeente met PostNL kan bespreken welke brievenbussen op kwetsbare locaties behouden kunnen blijven.