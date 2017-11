Vleermuizen blokkeren sloop betoncentrale

16 november – De voorgenomen sloop van het stenen kantoor bij de betoncentrale Mebin langs de Vliet is uitgesteld tot eind volgend jaar. Uit voorlopig (en verplicht) onderzoek naar de flora en fauna is gebleken dat in het pand mogelijk een kolonie vleermuizen onderdak heeft. Er is echter nader onderzoek nodig om het bewijs daarvan te leveren maar dit onderzoek kan volgens het actuele gemeentelijke vleermuisprotocol alleen plaatsvinden in de periode mei – september. Dit betekent dat het kantoor nog zeker tot oktober 2018 moet blijven staan. Mebin gaat er vooralsnog vanuit dat de rest van de betoncentrale wel kan worden gesloopt.