17 november – Naar buiten om vanaf de stoep je brievenkastje te legen. De komende weken zullen bewoners van een flatgebouw aan de Elzendreef het er mee moeten doen omdat binnen de boel verbouwd wordt. Boven de batterij kastjes is een afdakje getimmerd. Of dat bij stevige regen veel nattigheid tegen houdt valt te bezien maar beter een klein afdakje dan geen afdakje.

