Feestelijk fiets- en wandelpad langs de molen

18 november – Het Essepad langs molen De Vlieger zou zomaar door de Rijwiel- en Voetgangersbond kunnen worden uitgeroepen tot het mooiste fiets- en wandelpad van Voorburg. Het nieuwe asfalt ligt er nog maar net en met het aanbrengen ervan werd de kleinste oneffenheid op dit pad onzichtbaar gemaakt. Het resultaat mag er zijn en het wordt prettiger dan ooit om er te voet of per fiets gebruik van te maken. Moge het rode asfalt een opwekkend voorbeeld zijn hoe je er alle fietspaden mee kunt voorzien ter vervanging van de grijze tegels. Dan valt Voorburg zeker in de prijzen. Wie weet een veelbelovend vooruitzicht.

