‘7,2 miljoen mensen in 59 landen zagen Voorburg’

20 november – Volgend voorjaar moet uit een enquête blijken of de BinckBank Tour in Voorburg meer bezoekers aan het Historische Centrum heeft opgeleverd. De gemeente is daar optimistisch over en komt met grote getallen. ‘Op 8 augustus zijn de ‘parels’ en ‘iconen’ van Voorburg en Leidschendam in 59 landen te zien geweest’, zegt een voorschot nemende wethouder Bianca Bremer. ‘7,2 Miljoen mensen keken over de schouders van de wielrenners mee. Zij zagen het Huygenskwartier Voorburg, de sluis in Leidschendam en de drie molens in Stompwijk op televisie. 10.000 bezoekers hebben de renners langs de lijn aangemoedigd. We hebben onze gemeente in de kijker gespeeld en laten zien dat we in staat zijn om samen met onze lokale partners een mooi internationaal evenement te organiseren. Het extra promoten van Huygenskwartier is gelukt. We kijken, ondanks het weer, terug op een zeer geslaagd evenement’.

We willen de pret niet drukken en de euforie binnen het College allerminst temperen maar door het slechte weer viel er vanuit de overvliegende helikopter met camera’s niet altijd even veel te zien van de ‘parels en iconen’ in Voorburg. Regendruppels beletten dat spijtig genoeg. Niettemin hield ook Victor van Voorburg er toen op Voorburg Insite de moed in en omschreef de promo-betekenis van de wielertour als volgt: ‘We staan nu via de Colombiaanse TV (de zender Caracol in Zuid-Amerika) op de kaart als Voorburgo’.