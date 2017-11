Bodem gelegd als basis van Nieuw Rustoord

21 november – Even over de houten omheining heen kijken en zien hoe de bodem van het nieuwe Rustoord wordt gelegd. Het is een blik op een belangrijke tussenstand en meteen een indrukwekkend gebeuren met hoekige eilanden van beton, staaldraad, zand en bekistingen te midden van een stalen damwand. Is het fundament eenmaal op orde dan kan na circa tien jaar soebatten over o.a. de grondprijs de langverwachte nieuwbouw verder vorm krijgen.