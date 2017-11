200 Recepten grafisch voorproeven in Voorburg

22 november – Negen maanden lang gaf zij bladzij voor bladzij vorm aan wat zij ziet als de onbetwiste kook- en eetbijbel van de Haagse regio. Maar dan heb je meteen iets om trots op te zijn. En dat is Annemarie Haug niet zo’n beetje ook bij het uitkomen van het Groot Wassenaars Kookboek. ‘Alle 200 recepten van nationale en Italiaanse top-koks zijn door kookliefhebbers zelf bereid en gefotografeerd vlak voor het uitserveren’, lezen we. ‘Een ‘collectors item’ met 288 pagina‚Äôs op langspeelplaat-formaat, waarin het samen koken centraal staat’. Vroeg in het jaar begon Haug aan het meesterwerk in haar Studio Blanco aan de Herenstraat. Eerder deze maand kwam het boek uit en de hoogste tijd om naar de kookplaat te gaan en alle recepten aan den lijve te gaan ondervinden. Een uitdagende opgave. Kan er ook gedacht worden aan het uitbrengen van Groot Voorburgs Kookboek? ‘Wie weet”, zegt Annemarie, ‘als je de smaak te pakken hebt lukt alles’.