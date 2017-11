Windturbine draait zonder vergunning

23 november – Recent is gebleken dat de windturbine bij de A4 draait zonder de vereiste vergunning van Rijkswaterstaat. De eigenaar van de turbine heeft alsnog een aanvraag hiervoor ingediend. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat zij verwacht de vergunning te kunnen verlenen en ziet geen noodzaak om de windturbine stil te laten zetten voordat de vergunning verleend is. De gemeente wil dat Rijkswaterstaat de windturbine stil legt zolang de vergunning nog niet verleend is. Hiervoor heeft de gemeente een handhavingsverzoek bij Rijkswaterstaat ingediend. Omwonenden ervaren nog steeds overlast van de windturbine. De gemeente en Houdt Vlietrand Groen hebben eerder geprocedeerd tegen de komst van de windturbine tot en met de Raad van State.

