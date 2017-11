‘Haal ik het of haal ik het niet?’ Nee, net niet!

24 november – Het kan verkeren. Op de Rodelaan ter hoogte van de flessenhals nadert een witte bestelbus de oversteekplaats Veurselaantje. We houden het op een haastig ingegeven inschattingsfout door ‘Haal ik het of haal ik het niet?’. Verkeer van deze kant heeft echter voorrang en de witte personenauto claimt zo te zien de voorrangsregel zodra de fietser voorbij is maar komt door ruimtegebrek niet verder. De neuzen van beide voertuigen staan tegenover elkaar. De bus kan door achteropkomend auto’s niet terug en is ingesloten. Dan volgt een kettingreactie. De bestuurder van de beige auto ziet wat er gebeurt en geeft gas om aan te sluiten terwijl een auto ervoor naar rechts uitwijkt om er via het fietspad tussen uit te knijpen (foto 2). Dan zwenkt het voorportier van de beige auto open. Iemand stapt uit om kennelijk verhaal te halen bij de chauffeur van de bestelbus. Het blijft gelukkig bij boze woorden. Voor overstekende fietsers is het nog wel even het uitkijken. De vrouw in het blauwe jack kijkt ontstemd. Achter de bestelbus voelen andere automobilisten er niet voor in deze conflictsituatie te blijven steken en maken rechtsomkeer (foto 4). Dit zou wel eens heel lang kunnen gaan duren. Inmiddels rijdt een aantal volgauto’s over het trottoir verder. Dat maakt dan ook de weg weer vrij voor de bus.