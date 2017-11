‘Veurs Voorburg verkeert in erbarmelijke staat’

25 november – Al meer dan tien jaar wordt gesproken over het plan om de school Veurs Voorburg aan de Van Horvettestraat naar een andere locatie te verhuizen. Niemand echter die een vuist weet te maken. ‘Ik weet wél een plek’, zegt Philippine Hohage van de gelijknamige eenmansfractie in de gemeenteraad. ‘Naar de Rijnlandlaan en wel zo snel mogelijk. Het is hoogst urgent gezien de erbarmelijke staat waarin de school verkeert. Al vanaf 2006 zijn er plannen. Het is nu 2017. Schandalig. 360 leerlingen zitten in een gebouw waar je geen semi-huurders kwijt zou kunnen. Als het regent komt er schimmel in de kantine. De centrale verwarming hapert en kan echt niet meer, het is daar te heet of te koud. Je ziet lokalen die zich gewoon niet lenen voor AVO-lessen. Ga maar eens Nederlands geven aan een stuiterende klas waar ook verzorging wordt gedaan. Ik heb vele scholen van binnen gezien, maar deze spant de kroon in achterstallig onderhoud en erbarmelijke omstandigheden voor leerlingen en personeel’.

Deze school is dan ook meteen rijp voor de sloop als het aan Hohage ligt. ‘De ruimte die vrij komt is ideaal voor woningbouw’, zegt zij. ‘Dan kan meteen invulling gegeven worden aan het ooit afgesproken streven van 30% sociale bewoning bij nieuwbouwprojecten. Die 30% norm is nu binnen de Raad een bespreekpunt geworden, aangekaart door fractie Hohage’.