Hoekenburg sluit als kleinste museum Voorburg

27 november – Na dertig jaar stopt Stichting Hoekenburg in Voorburg-West haar activiteiten. Al die tijd is er hard gewerkt om de bijzondere ‘Voorburg-collectie’ van C. Soonius uit te breiden en tentoon te stellen. De Stichting huisvest een fraaie collectie kaarten over de geschiedenis van Voorburg en organiseert regelmatig activiteiten. ‘Wij zetten ons in voor Voorburg en willen iedereen laten meegenieten van haar geschiedenis’, lezen we op de website van Hoekenburg. ‘Ons doel is regelmatig tentoonstellingen te organiseren van de prentbriefkaarten en foto’s die wij hebben in onze collectie. We geven regelmatig diavoorstellingen en publiceren boeken waarin wij onze informatie delen’. Door gebrek aan opvolging en nieuwe media, gaan de activiteiten stoppen. Op zaterdag 9 december is Stichting Hoekenburg (Hoekenburglaan 43) als kleinste museum van Voorburg (zie foto) voor het laatst open om van 12 tot 17 uur afscheid te nemen van een schare vrienden, donateurs en belangstellenden.