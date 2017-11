Mislukte oefening in ‘jong geleerd’

28 november – Daar komt de hele familie Zwaan in een slootje bij hockeyclub Cartouche. Het wordt tijd dat de ‘kleintjes’ uitvliegen maar zover is het nog niet. Het water is hier een beetje krap en de vraag rijst of het ze lukt om hier moeiteloos door te peddelen. Een boeiend tafereel. Er doemt een dikke tak op. Zou het ze allemaal lukken deze sta-in-de-weg te nemen? Vader taxeert van niet. De eerstvolgende wil dat wel eens zien en onder toeziend oog van het hele gezin zal hij manmoedig een poging wagen. Er volgt wat onhandig gemanoeuvreer maar nee hoor, de tak is te dik en te glad. Wel een nuttige oefening op weg naar ‘jong geleerd’. Maar zover is kennelijk nog niet, deze serieuze poging ten spijt. Dan maar in slagorde weer terug.