Prijzenregen KNCB voor Voorburgse cricketers

29 november – Tijdens een jaarlijks gala van de KNCB is Voorburg Cricket Club (VCC) vier keer in de Bondsprijzen gevallen en werd daarmee een blikvanger op het evenement. De Anneke Weidema-beker voor meest talentvolle speelster ging naar Annemijn van Beuge, de Don Bradman Trophy voor beste U19-speler naar Bas de Leede en zijn vader Tim werd coach van het jaar. Daarnaast won VCC de SGS Fair Play Trophy als sportiefste club. VCC-voorzitter Jos Jochemsen was in zijn nopjes met het prijzenfestival: ‘Alle prijzen zijn in wezen complimenten voor onze hele vereniging’, zegt hij. ‘De Fair Play Trophy winnen vind ik heel eervol, omdat deze beoordeling wordt gegeven door bonds-scheidsrechters. Ons eerste elftal scoorde een 8,5 op sportiviteit. De prijzen voor jeugdspelers Bas de Leede en Annemijn van Beuge geven aan dat ons jeugdbeleid goed op de rails staat’. Op de foto Tim en Annemijn.