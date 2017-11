30 november – Eind vorig jaar zijn er met betoncentrale Mebin afspraken gemaakt over de ontmanteling van het bedrijf aan de Vliet. Destijds is afgesproken dat de karakteristieke Mebin-kraan, de bijbehorende kraanbaan en de rails behouden blijven als mogelijk aandenken aan de industrie en bedrijvigheid langs de Vliet. Zo zou de kraan misschien kunnen bijdragen aan de nieuwe identiteit van het gebied en de openbare oever van de Vliet meer karakter geven, vindt de gemeente. Tijdens gesprekken met bewoners en omwonenden van Klein Plaspoelpolder is echter gebleken dat de meningen over de kraan behoorlijk verdeeld zijn. De kraan roept zowel weerstand als bewondering op. De gemeente wil de definitieve keuze dan ook laten afhangen van de uiteindelijke inrichting van het gebied. Om nader te beoordelen of de kraan echt een meerwaarde vormt zal aan de potentiĆ«le ontwikkelaars van dit gebied worden gevraagd om in hun plannen de kraan als optioneel onderdeel mee te nemen.