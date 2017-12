Loop maar even door voor uw wenskaart

1 december – Je moet het als bedrijf maar durven om vlak voor de feestdagen het aantal brievenbussen buiten gebruik te stellen, zoals dat in onze gemeente gebeurt van 76 naar 42. En dat uitgerekend in deze vandaag begonnen feestmaand waar alleen al in Leidschendam – Voorburg honderdduizenden wenskaarten op de bus gaan. Met een brievenbus direct in de buurt, wel zo prettig. Verderop staat een bus die het nog wel doet, loopt u daar maar naar toe, zegt PostNL eigenlijk die kennelijk geen maand met de reorganisatie heeft willen wachten. Dat ‘verderop’ kan zomaar uitlopen tot tegen de 1000 meter heen en 1000 meter terug. Het is aannemelijk dat PostNL niet hoeft te rekenen op de consumentenprijs voor het meest klantvriendelijke bedrijf in Nederland. Tante Pos keert zich om in haar graf. Foto: een ophaaladres waar de brievenbus dezer dagen werd verwijderd.