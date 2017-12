100 dagen met campagnes voor nieuwe Raad

2/3 december – Nog dik 100 dagen onderweg en we gaan stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. Partijen beginnen zich warm te lopen voor de race om de zetels. Ze komen met foto’s en namen van hun lachende kandidaten, lijsttrekkers en duwers, programma’s en speerpunten. Op weg naar een nieuwe coalitie die nu bestaat uit GBLV, PvdA, D66 en GroenLinks? Blijft deze ingewerkte coalitie in tact of gaan we uit andere vaatjes tappen?

De VVD zal zeker alles in het werk stellen om hier weer nummer 1 te worden en GBLV als grootste partij te verkleinen terwijl GBLV juist niets zal nalaten om de VVD achter zich te houden. De promotieteams zullen de komende maanden van alles bedenken om hun partij zo kwiek, origineel, aanstekelijk, opzienbarend en zo inhoudelijk mogelijk te presenteren. Campagnevoeren gaat wel om meer dan spiegeltjes, balpennen, vlaggetjes, oliebollen en stickers. We willen raadsleden die zich het vuur uit de sloffen lopen, vier jaar lang overal hun gezicht laten zien, het oog en oor willen zien van de samenleving en daarmee met recht van spreken in de gemeenteraad van zich laten horen. Daar zit de nieuwe winst. Bevlogenheid betaalt zich uit in zetels. Of zou dat misschien teveel gevraagd zijn van een ware volksvertegenwoordiger? Het zijn wel 78.000 Voorburgers, Stompwijkers en Leidschendammers die daar als inwoners mee te maken krijgen. Hun eerste oordeel nu wordt echter o.a. gevormd door het doen en laten van zittende raadsleden en hun bereikte resultaten in de afgelopen vier jaar. We komen daar zeker nog op terug, evenals op de mogelijke winst- en verliesposities van PvdA, GroenLinks en D66. Een deel van de plaatselijke kiezer zal het landelijke beeld volgen maar de genadeloze afrekening eerder dit jaar bijvoorbeeld op Asscher van de PvdA kan lokaal zomaar haaks uitpakken. En wat politiek woordmagiër Rutte allemaal bij elkaar weet te fietsen hoeft voor iedere VVD’er in onze gemeente evenmin borg te staan voor een stem op die partij.

Op een eerste serie foto’s stellen GBLV, VVD en GroenLinks hun kandidaten voor. In een volgende editie komen andere partijen aan bod. Onder hen nieuwe gezichten en verjongingen. Dat laatste geldt zeker voor de PvdA met Nadine Stemerdink (rechts) als lijsttrekker. De PvdA-fractie wil de komende raadsperiode flink verjongen. Dat adviseert een commissie onder voorzitterschap van oud-wethouder Gregor Rensen. Op 7 december zullen de leden hierover besluiten. Marjan van Giezen, sinds 9 jaar de energieke fractievoorzitter, zou volgens de commissie een stapje terug moeten doen, om ‘ruimte te scheppen voor aanstormend talent’, zoals Rensen het formuleert. Hun namen en foto’s volgen. Van Giezen komt op de vijfde plek.