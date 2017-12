‘303.000 is te veel voor één dag wielrennen’

4 december – Krijgen we volgend jaar een tweede editie van de BinckBank Tour? Zou zo maar kunnen als we hierover een kritisch bericht van het CDA lezen. Daarin staat dat wethouder Bianca Bremer (GBLV) ‘ineens met een voorwaarschuwing komt dat er wordt nagedacht om de start van de BinckBank Tour in 2018 te organiseren’, maar het CDA zegt juist teleurgesteld te zijn over de in augustus gehouden wielertour. Niet ten onrechte kijkt de partij naar de hoge kosten aan belastinggeld voor het evenement. ‘Aanvankelijk was er 150.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad’, zegt fractievoorzitter Juliette Bouw. ‘Dat bedrag ging naar 265.000 euro en uiteindelijk heeft de ééndaagse tour de gemeente bijna 303.000 euro gekost’.

En daar blijft het niet bij. Het CDA heeft het zelfs over ‘Gegoochel met cijfers over het aantal kijkers in België en Nederland en geen transparante begroting’. Dat geeft Bouw geen vertrouwen in deze evaluatie, zoals zij zegt. Bovendien: ‘Wat kan er nog meer met die 300.000 belastinggeld gedaan worden? Het CDA vindt de honderdduizenden euro’s die nu al geïnvesteerd worden in het Huygenskwartier voldoende. ‘Wij hadden daarom liever het geld geïnvesteerd in duurzame oplossingen voor sport, aan bijvoorbeeld meer buitensporttoestellen, aan het aanstellen van sportadviseurs voor de verenigingen of aan een permanente oplossing voor de Voorburgse rugbyvereniging’, aldus Bouw.