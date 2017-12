Verloedering na weghalen van papiercontainers

4 december – Is er een staking uitgebroken bij Avalex of is dit het beeld waar we maar aan moeten wennen in Voorburg? Het is de zoveelste keer dat we foto’s van afval-ellende toegestuurd krijgen die op dat laatste duiden. Het College van B&W lijkt deze verloedering niet aan te kunnen. Volgens Rob Evers die deze foto maakte is de rotzooi een gevolg van het verwijderen van papiercontainers. ‘Sinds kort is op het milieuplein hoek Prins van Lignestraat en Gouverneurkade de enige papiercontainer die daar stond weggehaald en vervangen door een glascontainer’, zegt hij. ‘Tot overmaat van ramp hebben ze gelijk op het milieuplein hoek Marcellus Emantslaan en Guido Gezellestraat van de twee papiercontainers er een weggehaald. Dat is om problemen vragen. Deze situatie bestaat al enige weken. Zou de gemeente de papiercontainers weer terug kunnen zetten? Ik kan mij bijna niet voorstellen dat er meer glasafval is dan papierafval’. Al helemaal niet als op 6 december de verpakkingen van cadeautjes worden weggegooid. Wederom een slechte beurt voor de betrokken Avalex-wethouder.