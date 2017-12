Bijna begin van boren tunnel in Vlietzone

5 december – Het is bijna zover dat de Rotterdamsebaan ondergronds kan worden gegraven in de Vlietzone. Het voorbereidende werk van het megaproject is nu in volle gang met het opbouwen van de tunnelboormachine om op 15 januari over een lengte van 1650 meter en een snelheid van 12 meter per dag zand en klei weg te kunnen halen. Dat gebeurt 24 uur per dag en zeven dagen per week. De machine die de Victory Boogie Woogietunnel gaat boren, wordt de komende weken aangesloten op wat de foto laat zien, het begin van de schacht. De uit Duitsland afkomstige machine is een fabriek op zich (foto onder). Op 12 januari is er een open dag.