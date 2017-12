BSA-MotorSint rijdt rondjes op het schoolplein

6 december – Rondjes in het motorzijspan over het plein van basisschool Essesteyn. En dat in een stoere BSA-motor met zijspan ergens uit de voorbije jaren vijftig. Circa 500 kinderen, ouders en leerkrachten genoten er gisterochtend van. Ook de Sint zag het wel zitten want hij was nu immers op gelijke hoogte als de kinderen en kon dus al rijdend veel kinderen een hand of high five geven. Gelukkig was meester Kees Sijbrandij er ook dit jaar weer bij met zijn gitaristen en bracht directeur, meester Perry, zijn drumstel weer mee. Ook binnen werd het weer gezellig, de kinderen kwamen niets tekort met dank aan de actieve oudervereniging die dit Sinterklaasfeest organiseerde. Later werd Sint in het zijspan teruggebracht naar de stal vanwaar de Heiligman met paard verder door Voorburg trok om vervolgens heel laat en stilletjes het land te verlaten.