Aanloop naar kerst met Tsjechische boom en Santarun

7 december – De komst van de Tsjechische kerstboom bij de Oude Kerk kan gezien worden als het begin van de feestelijke jaarafsluiting in het historische centrum. Daarmee wordt tevens recht gedaan aan de stedenband met Hranice die de boom cadeau heeft gedaan aan de vrienden in Nederland. Het begint vrijdagmiddag met het feestelijk ontsteken van de lichtjes in de boom waar ook de Tsjechische ambassade aan mee doet. Het geheel wordt muzikaal omlijst door kinderen die kerstliederen zingen. Altijd een stemmig moment om in de kerstsfeer te komen. Intussen wordt ook hard gewerkt aan de Santarun die volgende week zondag plaatsvindt. Vorig jaar deden daar enkele honderden mensen van alle leeftijden aan mee. Allen waren gestoken in een kerstmanpak. ‘De Herenstraat kleurde er rood van’, zegt Willem Klomp die het initiatief namens serviceclub Rotary begeleidt. ‘Dit jaar beginnen we bij de Oude Kerk en verwachten wel 300 deelnemers die allemaal een route van drie kilometer lopen door het oude centrum. We horen dat veel mensen weer meedoen en dat is van harte welkom want de Santarun is voor het goede doel. De kerstmannenpakken zijn ook dit jaar voor 10 euro te koop in de Rode Kruiswinkel’.