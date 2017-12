Een fiets voor vier met moeder aan het stuur

8 december – Een ranke fiets met plaats voor 4. Zo te zien is deze moeder er uitermate content mee. Zij koos hiervoor in plaats van zo’n dikke bakfiets. Dit stuurt stukken makkelijker en de communicatie met de kinderen is bovendien beter, is haar ervaring. Het model fiets biedt bovendien voor het kind op het voorste zadel de mogelijkheid om mee te trappen, net zoals op een tandem. Zo leer je spelenderwijs fietsen met moeder nog even aan het stuur.