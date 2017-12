Kerstboom uit Hranice schittert bij Oude Kerk

9 december – Het is dit jaar wel een heel mooie kerstboom uit Hranice die bij de Oude Kerk staat. Gistermiddag gingen de honderden lichtjes aan na een ferme druk op de rode knop door Tsjechisch ambassadeur Jana Reinnisova en geassisteerd door de burgemeester. Voordat de lichtjes ontstoken werden liet het kinderkoor van de Lusthofschool zich niet onbetuigd. De leerlingen zongen kerstliedjes met ondersteuning van het onverwoestbare kerstmannenorkest Sint Ceacilia. Enige zorg viel te beluisteren bij enkele bezoekers die bij het zien van drie vlaggen pal voor de boom, vreesden dat door het gewapper het zicht erop ontnomen zou worden. De wind ging echter even liggen. Organisator van het geheel was wederom Frans van Veen, voorzitter van het Comité Stedenband. Hij was dit jaar al vroeg naar Hranice gereisd om de komst van de boom te bespreken. Deze foto werd gemaakt door Ap de Heus die tijdens de receptie na afloop ongevraagd prijs gaf dat hij gevraagd was om gemeenteraadslid te worden maar dat aanbod afgeslagen te hebben. ‘Ik moet neutraal blijven’, zei hij. ‘Maar een eigen partij kan natuurlijk wel. De naam heb ik al. De BewonersPartij’. Over raadsleden gesproken, het aantal dat van de partij was viel op de vingers van een hand te tellen. Twee man wel te verstaan, Gerrit Nijhof (VVD) en Hans Peter Klazenga (GBLV), die een bekertje glühwein nam.