‘Kandidaatstelling PvdA niet transparant verlopen’

9 december – Rumoer binnen de lokale PvdA en misschien wel meer dan dat. Het gaat om de vorming van het oordeel over fractievoorzitter Marjan van Giezen. Op 23 november stuurde de PvdA een bericht rond waarin o.a. staat dat zij, ‘sinds 9 jaar de energieke fractievoorzitter is’, maar volgens de adviescommissie ‘een stapje terug moet doen, om ruimte te scheppen voor het aanstormend talent’ . Op de ontwerplijst kwam Van Giezen na 12 jaar raadswerk op de onverkiesbare vijfde plek. ‘Voor mij niet goed te plaatsen’, zegt zij, ‘omdat er kandidaten op de lijst staan die langer politiek actief zijn’. En dan ineens komt een zuur bericht naar buiten waarin getwijfeld zou worden aan haar inzet en energie als fractievoorzitter. (Foto Gemeentesite).

Dat doet voor haar de deur met een klap dicht en maakt zij bekend dat zij zich ‘helaas’ per omgaande terugtrekt als kandidaat voor de verkiezingen 2018. ‘Ik respecteer de keuze van de afdeling’, zegt Van Giezen ‘alhoewel ik met zekerheid durf te zeggen dat niemand mij ooit een gebrek aan energie heeft kunnen verwijten’. Er is voor haar echter meer dat steekt. Als belangrijkste reden om af te haken geldt voor Van Giezen iets fundamenteler. ‘Dat is het feit dat de kandidaatstellingsprocedure niet transparant is verlopen’, zegt zij. ‘Ik ben altijd open en transparant geweest en wil dat kunnen blijven. Ik hoop dat de PvdA tenminste de huidige 3 zetels kan behouden’.

Van Giezen blijft tot de nieuwe verkiezingsronde aan als fractievoorzitter. Zij zegt loyaal: ‘Vanzelfsprekend zal ik mij meer dan volledig blijven inzetten voor deze mooie gemeente en vooral voor haar inwoners. En overigens ook daarna, maar dan niet meer vanuit de Raad. Als ik de volgende Raad iets mag meegeven, dan is het wel dat onze inwoners het verdienen dat Raadsleden niet alleen in de Raad, maar juist buiten de Raadszaal zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor inwoners. Alleen samen komen we verder’. Op de foto de nieuwe PvdA-ploeg.