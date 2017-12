Sluisgebied krijgt feeërieke fleur en kleur

10 december – ‘Licht op de Sluis’ heet het feeërieke project en daar werd gisteren – na maanden van voorbereiding – een eerste aanzet toe gegeven met het in werking zetten van de spots. De initiatiefnemers Teun Glasbergen en Wim Schoevers mogen nu al trots zijn op wat zij met lichteffecten bereikt hebben. De handeling gold als voorgerecht van het onderdeel Walking Dinner van het Kerstevent ‘X-Mas for Everyone’ van het hele winkelgebied Leidschendam-Centrum. Het winkelen rond de Vliet moet mede door deze ‘lichtshow’ een belevenis worden, vinden de ondernemers. Het eerste resultaat van ‘Licht op de Sluis’ smaakt naar meer en daar wordt aan gewerkt. Deze eerste fase zal gebruikt worden voor het testen van het lichtsysteem en het eventueel nog verbeteren, aanpassen dan wel verfijnder afregelen. In de eerste maanden van 2018 volgen dan de Petrus & Pauluskerk, het Prof. Dolkgemaal en Houtzaagmolen De Salamander, de Sluisbruggen plus nog enkele historische gevels. Het gaat daar nog drukker worden! De foto’s zijn gemaakt door Michel Groen.