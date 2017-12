Gemeente houdt klopjacht op hongerige ratten

11 december – Rattenplaag! Wat nu? Met deze woorden meldt de gemeente dat op sommige plekken sprake is van rattenoverlast. ‘Wij doen uiteraard wat we kunnen om dit te bestrijden’, zegt de gemeente in een Nieuwsbrief, maar roept ook de hulp in van inwoners. ‘Wij leggen u graag uit hoe en wat we samen kunnen doen om de aanwezigheid van ratten te voorkomen’. Dat kan o.m. door het niet te vroeg buiten neerzetten van plastic afvalzakken, het voer voor uw huisdieren goed op te bergen en het niet zomaar weggooien van etensresten. Juist nu met dit winterse weer houden ratten een klopjacht op voedsel. De gemeente: ‘Ratten zijn niet alleen een plaag omdat ze de omgeving vervuilen en schade veroorzaken, maar ze kunnen ook ziektes overbrengen en daar zit natuurlijk niemand op te wachten’.