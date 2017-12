Nederlandse vlag ook in Raadzaal

13 december – In de Tweede Kamer een Nederlandse vlag, dan ook een in de Raadzaal. GBLV heeft daartoe het initiatief genomen met een motie die gisteravond door een meerderheid in de gemeenteraad werd ondersteund. Of de vlag komt te hangen en waar precies of in een houder komt staan is iets waar het Presidium over gaat. ‘Onze driekleur verwijst naar onze historie, is een symbool van eenheid, onafhankelijkheid en onderlinge verbondenheid’, zegt Hans Peter Klazenga van Gemeentebelangen. De discussie over de vlag ging nog verder. Moet er ook een gemeentevlag komen en een vlag van de Europese Unie? Dat ging een aantal raadsleden ietsje te ver. Zo bleef het bij twee vlaggen.