Viaduct station Voorburg takelt gevaarlijk af

14 december – Eerder was op Voorburg Insite te zien dat het viaduct bij station Voorburg ernstige gebreken begint te vertonen. Loop je daar als argeloze voorbijganger bij regen of sneeuw langs dan is de kans groot dat je getroffen wordt door vies water of door materiaaldelen uit het plafond. Dit bericht werd opgepakt door Joost Heuvelink (sinds kort bestuurslid van stichting ‘Mooi Voorburg’). Naar nu blijkt vallen er gaten in het plafond op niet ongevaarlijke plaatsen, de lichtvoorziening. Een droevig staaltje van flink bezuinigen op onderhoud dat meteen tot zichtbare verloedering leidt. Heuvelink belde met de nodige instanties, waaronder ProRail. Daar concludeerde men dat er noodzaak tot snel ingrijpen was na het zien van enkele foto’s die Heuvelink stuurde. Het zou daar afgezet worden om verdere schade en ellende te voorkomen.