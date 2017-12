Glaskunstenaar blaast kerstbal met naam er op

15 december – Een kersvers geblazen kerstbal met een in glas geschreven naam erop. Hoe dat in zijn werk gaat is zaterdagmiddag (16-12) vanaf 13.00 te zien in het atelier van Frans Kokshoorn aan de Kerkstraat. Glaskunstenaar Ming Chen neemt daar plaats aan een tafel met krachtige gasbrander. Heeft hij eenmaal zijn veiligheidsbril opgezet dan is er geen weg terug. Het glas wordt door de vlam vloeibaar gemaakt. En dan, op het juiste moment, begint Chen te blazen om de juiste vorm van de bal te krijgen. Het sluitstuk van de ‘operatie’ is de naam die hij er op verzoek kunstig aan toe penseelt. Even laten afkoelen en je originele kerstcadeau is klaar. Dit ambachtelijke werk is bij Chen als glastovenaar in goede handen.