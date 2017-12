Foute kersttrui goed voor vluchtend kind

17 december – Foute kersttruien leveren soms meer op dan de kiloprijs aan textiel. Zeker als er een goed doel aan verbonden is. Het bewijs daarvoor werd geleverd op de ‘Foute Kersttruiendag’ die basisschool Essesteijn organiseerde in het kader van een actie voor Save the Children ten bate van kinderen op de vlucht in o.a Syrië, Jordanië en Libanon. ‘Ze lopen daar op slippers en in zomerkleding door de ijzige kou, sneeuw en regen’, was de boodschap naar de deelnemers. Elke klas kreeg een collectebus en kinderen en leerkrachten werd gevraagd in een ‘foute kersttrui’ naar school te komen en geld mee te nemen voor Save the Children. De variatie in truien was enorm, van exemplaren met een rendier of Kerstman tot hele foute truien met flikkerende lampjes en muziek, ook waren er zingende en bewegende kerstmutsen en complete Kerstmanpakken. De opbrengst was overweldigend, ruim €1500 werd er opgehaald.