‘Vleermuizen kraken voormalig zusterhuis’

18 december – ‘Niet de jeugd maar de vleermuizen hebben het zusterhuis van het Diaconessenhuis in Voorburg-West gekraakt’, zegt buurtbewoner Willem Hasekamp die ook deze foto maakte. ‘Al lange tijd staat hierdoor de sloop van dit half ontmantelde gebouw stil. Volgens ingewijden is het nog steeds de bedoeling dat het zusterhuis met de grond gelijk wordt gemaakt. Eerst moeten de vleermuizen een nieuwe huisvesting hebben gevonden voor de sloop van het voormalige zusterhuis een vervolg kan krijgen’. Een eerder op Voorburg Insite gemeld geval van uitstel van sloopwerkzaamheden door vleermuizen betrof het kantoor van de betoncentrale Mebin langs de Vliet. Tot en met de broedtijd hebben de vleermuizen vrij spel.

