Santa’s rennen voor het goede doel

19 december – De tweede Rotary Santarun Voorburg (afgelopen zondag) was een groot feest. Bijna vierhonderd kinderen en volwassenen renden als kerstmannen door het Oude Centrum voor een rondje van drie kilometer. De Santarun is een funloop voor het goede doel. Dit jaar waren twee goede doelen geselecteerd. Rotaryvoorzitter Els de Bl├ęcourt overhandigde na afloop een cheque van 4.500 euro aan de Nierstichting en 4.500 euro aan Stichting Leergeld. Het geld wordt gebruikt als bijdrage aan de ontwikkeling van een draagbare kunstnier en om kinderen uit onze gemeente die het thuis minder breed hebben in staat te stellen te sporten. ‘Volgend jaar weer’, zegt organisator Willem Klomp. ‘En dat het na maanden van organisatie zo fantastisch uitpakt en we zoveel positieve reacties ontvangen, tja, daar doe je het voor’.