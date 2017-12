Gratis koffie of thee voor 1000 vroege vogels

20 december – Iets meer dan duizend inwoners wacht zaterdag a.s. een gratis kop koffie of thee in 21 over de gemeente verspreide horecazaken. Het is een originele kerstactie van GBLV Gemeentebelangen die het uitdelen van de gebruikelijke gratis oliebol of kerstkrans aan andere partijen overlaat. In het Krantje van deze week wordt de actie breed aangekondigd en de bedrijven genoemd die meedoen. Aan het gratis kopje koffie of thee is wel de spelregel verbonden dat je die dag in de groep van eerste 50 bezoekers aan de horecazaken moet zitten. Met laat in de middag binnenkomen verklein je je kans. Vroege vogels daarentegen zitten op de eerste rij. Hans Peter Klazenga, GBLV lijsttrekker zegt: ‘We wilden eens een keer wat anders om voor de Kerstdagen de winkelstraten in te gaan. In het Huygenskwartier, de Julianabaan, Leidsenhage, Leidschendam-Centrum als in Stompwijk doen zaken aan de koffie- en theeactie mee’.