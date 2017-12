Van sierbestrating tot lang bevochten sierproject

21 december – Op het terrein aan de Vliet waar nu nog o.a. materialen en sierbestratingen worden verkocht (tegenover Huize Dorrepaal) realiseert Suo Marte Projectontwikkeling een kleinschalig en exclusief woonproject met het Westeinde als entree. Hier komen vier ruime en luxe appartementen en twee halfvrijstaande villa’s ontwikkeld. Op de site van Suo Marte is alle informatie te vinden. Het voorbereidende werk voor deze fraaie ontwikkeling is een proces van circa tien jaar geweest waarbij de ontwikkelaar uiteindelijk na bijna eindeloze discussies, debatten, inspreeksessies, series bouwschetsen en politieke obstakels zegevierde. Medio vorige maand is de verkoop begonnen. Dat wordt daar mooi wonen aan de Vliet!

