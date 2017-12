22 december – De nieuwe fietsbrug langs het spoor bij de Reuvenslaan kan bijna in gebruik genomen worden. Op de foto is te zien hoe de laatste onderdelen worden geplaatst. Het werk rond het verbrede en nieuw geasfalteerde fietspad dat vanaf station ’t Loo naar de tunnel bij de Spinozalaan leidt zou voor de Kerst geopend worden, maar door het dikke pak sneeuw dat eerder deze maand viel ontstond een vertraging van vier dagen.

