Lichtjes en ballenfiets in plaats van kerstboom

23 december РLichtjesavond in Voorburg is deze keer niet op Kerstavond maar vandaag van 17.00 uur tot 21.00 uur. Jarenlang waren het alleen de waxinelichtjes die brandden. De toenmalige winkeliersvereniging bezorgde huis-aan-huis een doos vol om voor het raam of in de etalages te zetten. In de loop van de jaren zijn de brandende lichtjes vervangen door elektrische lichtjes en die worden niet aan de deur bezorgd. Eenieder mag er nu een eigen invulling aan geven. Dat geldt ook voor de viering van Kerstmis. Het mag nog wel een keer gezegd worden dat de verlichte kerstboom bij de Oude Kerk een van de mooiste van Nederland is, met dank aan de mensen van het Stedenbandcomité en zustergemeente Hranice die de boom schonk. En als je dit jaar de kerstballen niet in een boom wil hangen maar er een fiets mee wil versieren kijk dan even mee in de tuin aan de Parkweg. Een serieuze poging om te tellen hoeveel het er zijn, strandde.