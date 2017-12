Sterrenwaardig kijkplaatje voor de Kerst

24 december – ‘Ook een mooi kijkplaatje voor de Kerst’, mailt Voorburger Benno van Boven ons. Hij bezocht de Winterfair op het Lange Voorhout in Den Haag en ging daar ook Hotel Des Indes binnen. ‘Naast een prachtige kerstboom staat een winters huisje van koek, suiker, chocolade, snoepgoed en marsepein’, zegt hij. ‘De dakpannen zijn van speculaas. Ik hoorde dat dit kunstwerk gemaakt is door de vrouw van de chef-kok. Wat een sterrenwaardig pronkstuk!’.

