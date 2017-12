Raadslid Hohage weg als ‘luis in de pels’

26 december – Na twaalf jaar gemeenteraad kondigt Philippine Hohage (fractie Hohage) haar vertrek als raadslid aan. ‘Het is mooi geweest’. De laatste vier jaar beleefde zij weinig plezier aan het raadlidmaatschap en doet mede daardoor niet meer mee aan de verkiezingen in maart 2018. In een bericht van afscheid deinst Hohage er niet voor terug om de gemeenteraad nog even de maat te nemen. ‘Ik spreek vanuit mijn hart’, zegt zij. ‘Laat er straks weer een luis in de pels zijn en koester die. Dat hoeft niet expliciet, echt niet. Wees er wel van bewust dat zo’n luis een belangrijke functie heeft: het aan de kaak stellen wat beter kan’.

Vanaf de publieke tribune was meer dan eens de spanning voelbaar hoe collega-raadsleden van diverse partijen haar weinig kies tegemoet traden. Op een enkele uitzondering na was het allen tegen een. Hohage hierover: ‘Sinds 2014 schaam ik me vaak ervoor hoe er in de raadszaal wordt gesproken’, zegt zij. ‘Wij, als raadsleden, hebben een voorbeeldfunctie. En dan past het om respectvol met elkaar om te gaan. Wat ik de oude en de nieuwe raad wil meegeven: luister echt naar de inwoners. En handel daarnaar. Dan komt de zeer noodzakelijke verbinding tussen inwoners en leden van de gemeenteraad vanzelf’.