Cartouche geschokt na overlijden Joost Karhof

27 december – Het onverwacht overlijden van tv-nieuwslezer en presentator Joost Karhof (48) heeft ook bij iedereen van hockeyclub Cartouche een grote schok teweeg gebracht. ‘Joost was een echte Cartoucher en een geliefd persoon’, zegt het bestuur in een mededeling. ‘Hij doorliep de jeugdlijnen en speelde ook nog in de senioren. Na een aantal jaren zonder hockey, keerde hij in 2015 terug in Veteranen C waar hij met zijn hockeyvrienden wekelijks met veel plezier actief was’. Er was meer dat Karhof met Voorburg verbond. Hij woonde er niet alleen maar was tijdens zijn studie in Leiden ook sportverslaggever van de Voorburgse Courant. Hij maakte daardoor als jong presentator ook deel uit van de toenmalige Sportraad Voorburg o.m. op avonden waarop de jaarlijkse sportprijzen werden uitgereikt.