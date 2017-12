31 december – Feestend het jaar uit met oliebol en champagne. Voor de vele bakkers en kraamhouders is het tot sluitingstijd hard werken. Op het Koningin Julianaplein werd vanochtend nog royaal ingeslagen. Met tien man sterk werd er gebakken en verkocht. Het 365ste etmaal van het jaar is de oliebollendag bij uitstek. Op het staartje na gaan we aftellen.

