2 januari – Het nieuwe jaar in met een bemoedigende blik op ontluikende narcissen. Volgens onze correspondent te Leidschendam heeft dit stadsdeel de winterse primeur van de gemeente als aankondiging van meer licht en lengende dagen. Deze vroege narcissen kwamen uit de knop in Park Veursehout bij de IJsvogellaan voorbij het politiebureau.

