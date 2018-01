Behuizing statushouders in oud-ministerie

4 januari – Het voormalig ministerie van Sociale Zaken bij het station Laan van NOI (Anna van Hannoverstraat) wordt verbouwd tot woonruimte voor o.a. 175 statushouders. In dit gebouw komen ook werkplekken voor ondernemers, kunstenaars, maatschappelijke organisaties en ambachtslieden. Samen met de nieuwe bewoners vormen zij vanaf februari 2018 een zogenaamde community. Deze gemeenschap is bedoeld om de nieuwkomers een zo goed mogelijke start te geven. Vorige maand hebben omwonenden in Den Haag en Voorburg een brief ontvangen met een uitnodiging voor het Open Huis en het omgevingsoverleg op zaterdag 27 januari tussen 10.00 en 13.00 uur. Ook Voorburgerse buurtbewoners kunnen zich tot 22 januari opgeven voor het Open Huis via het e-mail adres: statushouders.hh@denhaag.nl.