Schimmelziekte oorzaak buxusplaag Oude Haven

6 januari – Begin van deze week is rond de appartementen van de Oude Haven de operatie Buxus begonnen, bedoeld om een buxusplaag te lijf te gaan. Alle hagen zijn aangetast door de ziekte, veroorzaakt door 2 soorten schimmels die vaak de kop opsteken in perioden van nat en warm weer. Beide schimmels leiden tot bladafval en takkensterfte. De Vereniging van Eigenaren heeft besloten om alle buxushagen te laten verwijderen. Zolang het duurt kan het parkeerterrein niet worden gebruikt. Een van de bewoonsters volgt het opruimwerk op de voet en is content met de noodzakelijke ingreep.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink