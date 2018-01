Galerieprijs Artibrak voor Louise Harley

7 januari – De Britse kunstenares Louise Harley heeft zaterdag de Fonds ArtiBrak Galerieprijs 2018 gekregen. Harley kreeg de prijs voor haar schildering op polyester ‘Winter Tree’. ‘Haar manier van schilderen op polyester is vernieuwend, zei juryvoorzitter Hendrik van Leeuwen. ‘Haar werk is zowel twee- als driedimensionaal, in één trefzekere streek zet ze een beeld neer, waar de kijker deel van wordt’. De Fonds ArtiBrak Galerieprijs, een geldbedrag van 250 euro en een oorkonde, wordt jaarlijks uitgereikt aan de kunstenaar die, in de ogen van de jury, het meest geslaagde werk op de ledententoonstelling van kunstenaarsvereniging ArtiBrak heeft gemaakt. Veertig kunstenaars tonen hierop hun werk, t/m 28 januari.